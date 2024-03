Fisco | agenzia delle Entrate | le prime tre rate della Rottamazione-quater entro il 15 marzo

(Di martedì 12 marzo 2024) Ancora qualche giorno per pagare letre. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 18/2024), infatti, ha differito al prossimo 15i versamentiDefinizione agevolatacartelle con scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata). La Legge prevede comunque una tolleranza di cinque giorni e pertanto saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuatiil 202024. La proroga dei termini riguarda anche ledueDefinizione agevolata, con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024, per i soggetti colpiti dagli eventi ...

