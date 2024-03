Fiorello a Viva Rai2! | che gaffe | “È tutto vero | io all’inizio pensavo fosse una fake!”

(Di martedì 12 marzo 2024)non risparmia nessuno nella puntata di! di oggi, martedì 12 marzo, nemmeno Kate Middleton e la figuraccia con la foto ritoccata. Ma non è l’unica ad aver fatto unaimbarazzante che ovviamente non è sfuggita all’ironia dello showman. Nel mirino è finito il Televideo e l’errore clamoroso sugli Oscar., laincredibile Il buonumore della banda di!, guidata dacon Biggio, Casciari eil cast fa finalmente splendere il sole sulla Capitale. Oggi, come tutte le mattine, tanta musica, ironia e commenti sulla rassegna stampa del giorno. Ad accompagnare la puntata il jazz del musicista Stefano Di Battista con i Cutello Bros e New Generation. Reduci dalla notte più ...

Fiorello, mano tesa a Kate (con stoccata a Chiara Ferragni): «Massacrata per due modifiche alle foto, vieni in Italia»: Kate e Chiara Ferragni sono due delle donne più discusse in questo momento. La prima sta facendo preoccupare i sudditi sulle reali condizioni di salute in cui verte, mentre la seconda si ...leggo

Fiorello, il messaggio per Kate (con frecciata a Ferragni): "Vieni in Italia. Qui puoi vendere pandori, truffare...": L'errore di Televideo ha fatto il giro dei social e ovviamente Rosario Fiorello, nella sua VivaRai2, non poteva non parlarne. La non vittoria di "Io Capitano" di Matteo Garrone ha suscitato grande del ...today

Giorgia canta con un megafono al semaforo: la gag a ‘Viva Rai2!’: Una gag che non poteva mancare, nemmeno per una super ospite come lei. Nella puntata di lunedì 11 marzo di 'Viva Rai2!' il buongiorno di Giorgia arriva ...lapresse