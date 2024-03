Fiorella Mannoia | nuove date per il tour estivo con l’orchestra

(Di martedì 12 marzo 2024)perSinfonica – Live con orchestra, il nuovodiin arrivo a grande richiesta perSinfonica – Live con orchestra, il nuovodiche sarà accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica nelle location più suggestive di tutta Italia: agli appuntamenti già annunciati, si aggiunge il raddoppio all’Anfiteatro di Tharros (OR) il 22 luglio, oltre al live del 21 luglio, etappe il 16 agosto all’Anfiteatro di Acri(CS), il 17 agosto al Palazzo Marchesale di Melpignano (LE) ed il 24 agosto a Castello Pasquini a Castiglioncello (LI). I ...

