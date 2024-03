Fine all' aggressione | Ucraina | la precisazione del cardinale Parolin

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) È "ovvio" che creare le condizioni di un negoziato spetti a entrambe le parti in conflitto, Russia e, che la "prima condizione" sia di "mettereall'" e a cessare il fuoco debbano essere "innanzitutto gli aggressori", cioè Mosca. Lo ha affermato in un'intervista al Corriere della Sera il segretario di Stato Vaticano, ilPietro, tornando sulle recenti parole di Papa Francesco sull'. La Santa Sede, ha sottolineato, "continua a chiedere il 'cessate il fuoco' e a cessare il fuoco dovrebbero essere innanzitutto gli aggressori - e quindi l'apertura di trattative- Il Santo Padre spiega che negoziare non è debolezza, ma è forza. Non è resa, ma è coraggio. E ci dice che dobbiamo avere una maggiore considerazione per la vita umana, per le centinaia ...