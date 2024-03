Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di marzo

(Di martedì 12 marzo 2024) Martedì 122024: ecco le novità diaggiornate ad, e leprogrammate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. 1Spaceman () Dopo sei mesi di missione in solitaria, un astronauta affronta la crisi del suo matrimonio con l’aiuto di una misteriosa creatura che si … Date da mangiare a Phil (docu) Phil fa un giro in Croazia dove indossa un boccaglio e ha un incidente con i ricci di mare, si abbuffa di pesce fresco e gusta un gelato che lo riempie di … Furies (tv, stagione 1) In ...

questa intervista è un test. questa intervista potrebbe essere l’antipasto di una futura campagna elettorale. Vincent Lindon vuole diventare presidente della repubblica francese. Non in un film . ... (iodonna)

Beppe Fiorello compie 55 anni: la famiglia (e suo fratello Rosario), è cittadino onorario di Polignano a Mare, 7 segreti: Nel corso della sua carriera Beppe Fiorello si è diviso tra grande e piccolo schermo: ha lavorato in Film come «C'era un cinese in coma» di Carlo Verdone, «Baarìa» di Giuseppe Tornatore, «Magnifica ...corriere

Incontri e Film per ricordare Franco Basaglia: In occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia (11 marzo 1924), psichiatra, promotore di una riforma radicale dell’assistenza psichiatrica che portò con la legge 180 del 1978 alla chiusu ...ilrestodelcarlino

Ester Exposito diventa un vampiro nella nuova serie Death to Love: Un nuovo progetto in arrivo per Ester Exposito! La star di Elite sarà un vampiro nella nuova serie Death to Love ...ciakgeneration