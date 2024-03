Filiera Bufalina Palumbo Cisal | “Dopo pronunce Consiglio di stato | è tempo di agire”

(Di martedì 12 marzo 2024): L’elevatissimo numero di abbattimenti di capi bufalini ci spinse, ormai anni fa, a voler approfondire una questione. “Le recentideldisull’eradicazione della brucellosi e della tbc in provincia di Caserta devono aprire una doverosa, seppur tardiva riflessione, e lasciare spazio ad azioni di buon senso”. È quanto ha dichiarato questa mattina il Segretario dellaCaserta Ferdinandocommentando il positivo accoglimento, da parte dell’organismo, dei ricorsi di due allevatori locali. “L’elevatissimo numero di abbattimenti di capi bufalini ci spinse, ormai anni fa, a voler approfondire una questione che per Terra di lavoro risultava e ...

ASCoT: apre un ambulatorio anche a Santulussurgiu: ASCoT: apre un ambulatorio anche a Santulussurgiu. ORISTANO, 12 MARZO 2024 – Apre un ambulatorio straordinario ...sardegnareporter

Campania, Allevatori bufalini. Miselli (Coldiretti Caserta): “In arrivo i ristori per il triennio 2020-2022”: Caserta, 5 Marzo – “Sono in arrivo i ristori per le aziende bufaline danneggiate dalla diffusione della brucellosi e della tubercolosi in Provincia di Caserta”. Lo annunciano il direttore di Coldirett ...sciscianonotizie

Caserta. Una maxi treccia tricolore per il presidente Mattarella durante la sua visita: Una maxi-treccia tricolore in onore del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi ha inaugurato la nuova ala ovest della Reggia di Caserta.quotidianoitalia