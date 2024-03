Fiera Didacta Italia 2024 | il programma completo del Ministero e il videomessaggio di Valditara

É cominciato il conto alla rovescia per la settima edizione di Fiera Didacta Italia , in programma a Firenze dal 20 al 22 marzo 2024. tanta innovazione nel padiglione di C&C Apple Premium ... (orizzontescuola)

Valditara: “Compito della scuola è individuare e valorizzare talenti e abilità diverse”: "Quest'anno Fiera Didacta Italia è particolarmente interessante perché ha deciso di dedicare l'edizione 2024 a Don Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e delle loro scuole. Padre e maestro di giove ...orizzontescuola

Lenovo a Fiera Didacta Italia insieme ai partner: Il vendor sarà presente all'appuntamento (20-22 marzo - Fortezza Basso, Firenze) con le più recenti soluzioni per la scuola digitale e le best practice per la formazione professionalizzante Per il ...channelcity

Biorepack alla Fiera sul mondo della scuola Didacta Italia, a Firenze dal 20 al 22 marzo: Biorepack parteciperà con due eventi a Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 ...ecoincitta