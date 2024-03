Fiera di San Giuseppe | attivato un servizio di bus navetta gratuito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) La Spezia, 12 marzo 2024 – Per ladi San, che si terrà dal 17 al 19 marzo, il Comune, in collaborazione con Atc Esercizio, ha predisposto una serie di busper agevolare i cittadini nel raggiungere lasenza utilizzare l’automobile e di conseguenza non congestionare il traffico cittadino. Si tratta di unformato da 4 navette in grado di coprire tutte le zone della città: La frequenza del passaggio delle navette è praticamente continua e gli orari sono i seguenti Dalle 8.30 alle 9.30 - ogni 20 minuti, dalle 9,30 alle 11,30 ogni 10 minuti, dalle 11,30 alle 13,30 ogni 20 minuti, dalle 13,30 alle 15 ogni 10 minuti, dalle 15 alle 17 ogni 20 minuti, dalle 17 alle 19 ogni 10 minuti, dalle 19 alle 20 ogni 20 minuti. Questi i percorsi: 1) ...