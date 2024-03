Fentanyl | Mantovano | “Da rapper e trapper messaggi sbagliati ai giovani”

Pronte le nuove linee guida di prevenzione contro l'uso delle droghe sintetiche. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio: "Al momento in Italia non esiste un'emergenza e il Piano nazionale ... (sbircialanotizia)

Droghe in Italia: l’interesse della ‘ndrangheta per il Fentanyl solleva preoccupazioni: Secondo quanto riferito dal sottosegretario, l’intelligence italiana ha individuato un crescente interesse da parte della ‘ndrangheta per il Fentanyl. Tuttavia, Mantovano sottolinea che al momento la ...laprovinciadivarese

Allarme droga in Italia, ‘ndrangheta interessata al Fentanyl sta testando il mercato: 50 volte più pericolosa dell’eroina, 68mila morti nel 2020: Il Fentanyl è una droga terribile e devastante, secondo gli esperti 50 volte più pericolosa dell’eroina. Questa mattina il ...ilriformista

Mantovano: 'In Italia non c'è emergenza Fentanyl, serve prevenire': In Italia non c'è un'emergenza Fentanyl ma c'è negli Usa e non essendoci frontiere invalicabili è bene non trovarsi scoperti". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo ...ansa