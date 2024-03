Fenerbahce vs Union SG – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilospita l’SG giovedì 14 marzo sera, cercando di conquistare un posto nei quarti di finale dell’Europa Conference League. I giganti turchi hanno prodotto la prestazione dell’andata della scorsa settimana, vincendo per 3-0 in Belgio e portandosi a un passo dall’ottavo posto. Il calcio di inizio divsSG è previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsSG a che punto sono le due squadreEssere coinvolti in una feroce corsa a due con il Galatasaray per il titolo di Super Lig significa che la priorità delè certamente quella di detronizzare i rivali e i campioni dello scorso anno. Solo due punti separano le squadre che hanno perso solo una volta in 29 campionati ...