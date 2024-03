«Fedez torna a ballare da solo» | via i consulenti per gestire la crisi con Chiara Ferragni | il rapper resta col suo staff

(Di martedì 12 marzo 2024) È finita nel giro di poche settimane la collaborazione trae le agenzie di comunicazione Comin & Parners e Po.Co. Studio, che avrebbero dovuto aiutare ilnella gestione della comunicazione in periodo complicato soprattutto dallamatrimoniale con. «da» spiega l’agenzia Comin nel titolo di una nota in cui annuncia che è «terminata la consulenza di comunicazione», che era «legata alle prime fasi dellacon», con il contratto che ormai «si avvia alla conclusione». Il peggio sarebbe passato, almeno secondo quanto spiegano le agenzie che hanno preso la decisione assieme allo stesso ...

"Vorrei che tutto tornasse come prima", ha ammesso l'influencer, che si è rifugiata a New York per allontanarsi dal gossip e dal clamore del pandoro gate (ilgiornale)

Chiara Ferragni alla fan: "Non è una scelta mia", la confessione su Fedez: torna a parlare della sua crisi matrimoniale Chiara Ferragni e lo fa rispondendo a una fan, ovviamente sui social. "Non è stata ...iltempo

Ferragni torna sulla rottura con Fedez: "Non è stata una scelta mia": "Vorrei che tutto tornasse come prima", ha ammesso l'influencer, che si è rifugiata a New York per allontanarsi dal gossip e dal clamore del pandoro gate ...ilgiornale

Chiara Ferragni, ecco tutta la verità (in un commento) su Fedez: L'influencer ha risposto a un commento svelando chi, tra lei e il marito, ha preso la decisione di separarsi. Mentre lui si lascia andare alla nostalgia.libero