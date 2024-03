Fedez nostalgico | ricorda il suo primo album e l’ex fidanzata Silvia Brigatti | “Girava lei i miei primi video”

(Di martedì 12 marzo 2024) Momento amarcord perche in una serie di storie su Instagramgli inizi della sua carriera nella musica: dal disco che ha segnato la svolta artistica ai genitori che lo hanno sostenuto anche vendendo di persona cd e magliette. Prima la foto dell’‘Penisola che non c’è‘ con la scritta “13 anni fa l’inizio di tutto” e poi ildi ‘Ti vorrei dire‘, doveevidenzia la frase: “Ti vorrei dire che va tutto bene“. Il rapper che dopo la crisi coniugale con la moglie Chiara Ferragni è tornato a vivere a Rozzano, nella casa d’infanzia, adesso torna alle origini anche nella musica e racconta: “Sono molto legato a ‘Penisola che non c’è’ perché è stato il disco che mi ha fatto iniziare la mia carriera artistica e tra i concerti più belli della mia vita credo che ci sia quello che ho fatto ...

