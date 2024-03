Fedez e Chiara | per colpa di chi è finita? Ferragni replica ai commenti dei fan e al mistero dell’anello

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo l’intervista rilasciata a Che tempo che fa e nella quale ha parlato del Pandoro gate e diha deciso di riaprire isotto ai suoi post social. Pur non trovando nessun commento negativo, l’influencer è stata letteralmente sommersa da una ondata di solidarietà femminile e non solo., perdi chi è? LaNelle passate ore,ha deciso di dedicare un po’ di tempo per rispondere aidei fan e molti di questi hanno inevitabilmente avuto a che fare con la (presunta) fine del matrimonio con. Di chi sarebbe la ‘’ della loro crisi? Sotto ...

La rivelazione di Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez Sarebbe stato Fedez a provocare la crisi con Chiara Ferragni : è quanto rivelato a sorpresa dalla stessa influencer in un commento sui ... (tpi)

Sarebbe stato Fedez a decidere di mettere in pausa il matrimonio con Chiara Ferragni . A lasciarlo intendere è la stessa […] (perizona)

Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Solo poche ore fa un nostalgico Fedez aveva ricordato il suo primo album, “Penisola che non c’è”, taggando e inviando un cuore alla sua ex Silvia Brigatti. ... (dayitalianews)

Chiara Ferragni e la nuova rivelazione sulla storia con Fedez: «Sei stupenda, ma Fede… il tuo valore aggiunto» le ha scritto una fan sotto l’ultima foto pubblicata, commento al quale l’influencer ha risposto: «Purtroppo non è una scelta mia». Tuttavia, non è stat ...notizie

Chiara Ferragni incolpa Fedez La rottura "Non è una mia scelta": Ad un utente che le suggerisce come Fedez rappresenti il suo "valore aggiunto", Chiara Ferragni risponde, laconica: "Purtroppo non è una mia scelta". La colpa della separazione sarebbe quindi da ...huffingtonpost

Chiara Ferragni e la separazione da Fedez: "Purtroppo non è una mia scelta": È il primo indizio sul motivo della presunta separazione dei Ferragnez, che da settimane scatena le fantasie dei follower della coppia. I due (ex) coniugi non hanno rilasciato diChiarazioni sulla vice ...ilsecoloxix