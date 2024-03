Federmeccanica | -0 | 7% la produzione metalmeccanica nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Lain Italia diminuisce neldello 0,7% rispetto al 2022 facendo meglio dellaindustriale nel complesso (-2,9%) ma peggio dei competitori in Ue: secondo la 169ma indagine congiunturale dilanel quarto trimestre"è aumentata di un modesto 0,6% rispetto al trimestre estivo, ma ha evidenziato un calo tendenziale dell'1,0% dopo quello del 2,0% registrato nei due precedenti trimestri". Se si guarda all'intero anno il calo dello 0,7% tendenziale in Italia si confronta con un aumento dello 0,5% medio in Ue. Lafrancese è aumentata del 4,5%, quella spagnola del 3,8% e quella tedesca del 2,0%. "In Italia abbiamo un ...