Federico Suria a capo delle divisioni Telco e Media di Microsoft nell’area Emea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 12 marzo 2024)assume il nuovo ruolo diRegional Business leaderdi. Il manager fa parte integrante del team didal giugno 2020 dove occupa ad oggi la posizione di direttore della Divisione Enterprise Commercial della filiale italiana, ruolo in cui ha sviluppato relazioni strategiche con i clienti, costruito i team e guidato la crescita del business.vanta una profonda conoscenza del mondo Ict, sviluppata in primarie aziende del settore. Prima di entrare a far parte di inmatura una decennale esperienza in Dell–Emc ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino ad assumere la qualifica di ...