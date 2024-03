Fedele | “Credo nel miracolo Champions Premio De Laurentiis? E’ tutto un business”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 12 marzo 2024) Il giornalista sportivo rivela le cifre e le speranze per la qualificazione del Napoli nella trasmissione OttoChannel. Enrico, noto giornalista sportivo e ex dirigente, ha gettato luce sulle ambiziose promesse del presidente del Napoli, Aurelio De, ai calciatori azzurri in caso di qualificazione al Mondiale per Club. L’annuncio è stato fatto durante un’intervista esclusiva alla trasmissione OttoChannel. La vigilia della sfida contro il Barcellona è stata l’occasione perdi esprimere la sua opinione sulla complessità del compito che attende il Napoli: “La partita col Barcellona è difficilissima, non occorre semplicemente un’impresa ma un vero e proprio, serve quasi un Napoli perfetto. Però ionei miracoli perché sono, fervente e cattolico. ...