Fascisti in tutti sensi | ma il ' comizio' di Gullotta è un boomerang

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Parte subito in quarta Leo, ospite di Giovanni Floris a Dimartedì su La7. Alla domanda se gli piace questo governo, l'attore risponde secco: "Per niente". Si dice un "cittadino di 78 anni che esprime le sue opinioni",che spara a zero sulla premier Giorgia Meloni e sull'esecutivo. "Lei è una donna intelligente, una donna furba che non ha fatto i conti con il suo passato". Insomma, gira gira si va sempre lì... "È attorniata dain", esclama l'attore. Insomma, il copione è il solito. Meloni "non vuole assolutamente conferenze stampa, vuole comandare, vuole avere questo segno del comando", argomenta l'attore che arringa: "Non si è mai sentito parlare di posti di lavoro, di sanità, di mafia...". Peccato che la stessa premier ha ricordato oggi che "l'Italia ha il ...