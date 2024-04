Far finta di essere AI

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di martedì 12 marzo 2024) L’effetto magico dell’AI a volte vende ancor prima dell’efficienza che può portare. Lo hanno pensato diverse aziende che hanno iniziato ad offrire servizi gestiti da persone facendo però intendere fosse tutto automatizzato prima di riuscire ad offrire il servizio realmente tutto AI. X.AI, ad esempio, offriva un servizio per schedulare le riunioni tra due persone gestendo il dialogo via email e verificando eventuali slot liberi nel proprio calendario. Mettendo in copia Amy o Andrew (i nomi dei bot dell’azienda), loro si occupavano di tutti gli scambi successivi necessari a raggiungere la schedulazione dell’appuntamento. Amy ed Andrew non erano tuttavia dei bot, ma erano gli pseudonimi di persone vere e proprie in Paesi a basso costo del lavoro. L’iniziativa non ha avuto successo ed ora è diventato il dominio utilizzato da Elon Musk per promuovere il suo oggetto di AI, Grok. Nel 2009 ...