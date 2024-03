FANTACALCIO | MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 28 | Cristiano Biraghi

(Di martedì 12 marzo 2024) Serialmente, CN24 individua il giocatore più deludente delper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:. Nella stagione 2023/2024 lavoravo nel Distretto, alla sezione Rigori Sbagliati.Erano tempi difficili. La gente era disperata, succedevano tante cose brutte. Avevo molto lavoro, troppo. In quella stagione ogni fine settimana c’era un nuovo caso, eravamo sommersi, noi detective facevamo fatica a stare dietro a tutto. Ripeto: erano tempi difficili. Il telefono squillava continuamente. Infinite segnalazioni. La gente aveva paura.E anche io avevo paura. Ma era il mio lavoro. Una sera, poco prima di staccare, ricevetti l’ennesima chiamata.Purtroppo ci avevo fatto l’abitudine, i rigori sbagliati non mi ...

