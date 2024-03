Fano Petritola | Abbiamo perso sulle fasce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Allo stadio "Gran Sasso d’Italia" vola l’aquila abruzzese mentre quella granata resta inchiodata a terra. "L’Aquila ci ha messo subito sotto, – conferma il direttore generale dell’Alma Giuseppesofferto soprattutto sulla fascia dove operavano Giuliodori e Banegas, con loro che sono riusciti a segnare due gol nella prima frazione di gioco". In effetti pronti via e ilè andato subito in difficoltà, tanto che alla mezzora, già sotto di una rete, mister Manoni ha provato a modificare l’assetto tattico passando dal 4-3-1-2 al 4-4-2 (dentro Zanni per Serges) proprio per cercare di arginare il gioco dei padroni di casa sulla fascia destra, dove Allegrucci è andato subito in difficoltà nella fase di copertura. "Dobbiamo considerare che venivamo da quattro partite in due settimane – ha continuato il direttore ...