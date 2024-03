Famiglie evacuate tornate a casa. I due giorni di maltempo lasciano dietro di sé una scia di disagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Confermata dalla grande instabilità meteorologica l’allerta meteo in codice giallo emanata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per rischio di carattere idrogeologico e idraulico del reticolo minore anche sul territorio della Valle del Serchio e attiva per la giornata di domenica, estesa successivamente fino alla mezzanotte di ieri. Particolari criticità si sono registrate, infatti, in diversi Comuni, interessati soprattutto da smottamenti e cadute di piante sulle carreggiate delle strade provinciali e comunali, con interventi risolutivi durati qualche ora ad opera del personale provinciale, comunale e, in alcuni casi, come nel comune di Gallicano, di squadre di volontariato di protezione civile. Interessati da piccole frane anche il comune di Bagni di Lucca, con la viabilità interrotta per il versante sceso sulla strada subito dopo la chiesa di Monti di Villa. La ...