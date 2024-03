Falsi addetti del Comune con la pettorina | “Siamo qui per un sopralluogo” Raffica di segnalazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Montemurlo, 12 marzo 2024 – La polizia municipale deldi Montemurlo informa che sono giunte diverseda parte di cittadini che hanno trovato nelle proprie proprietà private persone che indossano pettorine colorate con bande catarifrangenti e si spacciano perdel. La scusa addotta per entrare in corti, giardini o passi carrabili è un finto. Il timore dei segnalatori è che le “ispezioni” dei fintidelpossano avere lo scopo di effettuare controlli per poi compiere furti nella zona. Sulla questione è prontamente intervenuto il vicesindaco Giuseppe Forastiero: "Ringraziamo i cittadini che ci hanno prontamente segnalato questi movimenti sospetti. Voglio chiarire che ilnon ha incaricato ...