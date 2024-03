Fallout | la serie tv Prime Video nata da un videogioco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Il rapporto che il mondo del Cinema e quello delleTv ha con igiochi risulta di gran lunga interessante, oggi, dal momento in cui diventa sempre più comune che un gioco passi sullo schermo e sia visibile a tutti. Per chi non avesse mai sperimentato l’adrenalina data da un gioco, “” è unadigiochi che ha come ambientazione un futuro apocalittico tra il 22° e il 23° secolo, ricordando un’America degli anni ’50 tra il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, cioè la Guerra Fredda, e il terrore legato ai vari conflitti nucleari. Scopriamo le novità di questa nuovatv adattata, la trama, il cast da cui è composta e la data di uscita: Trama e ambientazione Duecento anni dopo l’apocalisse, gli abitanti di un rifugio antiatomico scoprono che ...