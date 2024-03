“Falla così | con questa ricetta” Questa pasta alla carbonara è la perfezione assoluta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Laè uno dei piatti simbolo dell’Italia e più in particolare del Lazio. Oggi gli ingredienti più indicati sono uova, guanciale, formaggio pecorino e pepe ma le prime ricette, a metà Novecento, contemplavano pancetta, formaggio parmigiano e persino groviera e aglio. Nel 1954 su La Cucina Italiana appariva la prima testimonianza scritta della famosa. Come detto, gli ingredienti della primascritta italiana sono molto differenti da quelli attuali e contemplavano pancetta e groviera. Non solo, nellala pancetta andava soffritta con l’aglio e le uova (intere) non venivano aggiunte a fuoco spento, ma direttamente in padella. La grande cucina, ilrio firmato Luigi Carnacina, è il primo libro a citare il guanciale al posto ...