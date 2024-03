Fagnano Olona | a due anni esce di casa di notte per giocare con la palla Momenti di panico per i genitori

(Di martedì 12 marzo 2024) Varese, 12 marzo 2024 – Sono stati ipiù terribili per una mamma, tornare dal lavoro e non trovare il suo bambino, 2, in. E’ quanto accaduto ad una giovane donna residente a. Per fortuna per la vicenda si è potuto scrivere il lieto fine e in poco tempo. Dunque il piccolo, secondo quanto ricostruito, era incon il papà, era tarda sera, il genitore si è addormentato, la mamma ancora non era rientrata dal lavoro. Il bimbo avrebbe quindi preso lapere aperta la porta, che non era chiusa a chiave, è sceso per strada. Per fortuna a notarlo una guardia del servizio di vigilanza che di fronte a quella situazione ha richiesto l’intervento dei soccorsi con l’ambulanza che hanno portato il piccolo in ospedale, ...

