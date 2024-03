Fabriano | sparano a gatti ed uccelli | denunciati due fratelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024)(Ancona), 13 marco 2024 –con una mitraglietta da soft air: arrivano i poliziotti e denunciano dueper maltrattamento di animali. E’ accaduto nei giorni sorsi quando alcune segnalazioni al commissariato di polizia cittadino hanno riferito di dueche vivono in una frazione del fabrianese, soliti sparare “piombini” contro deirandagi che vivono nella zona. In occasione delle segnalazioni alla centrale operativa, gli spari erano in atto secondo quanto riferivano le persone che vivono nella zona. Alcuni poliziotti si sono così recati nella frazione segnalata e, dopo essersi posizionati vicino al punto di sparo che era stato segnalato, osservavano che, da dietro una rete metallica di recinzione, un uomo imbracciava ...