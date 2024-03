F1 | l’indimenticabile debutto di Oliver Bearman | guai a chiamarlo astro nascente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Nel palcoscenico del Gran Premio dell’Arabia Saudita, gli occhi inquisitori delle telecamere e dei tifosi si sono posati su un protagonista inatteso:. A Jeddah, il giovanissimo talento di soli 18 anni è sceso in pista per la prima volta in Formula 1 a bordo di una Ferrari, conquistando la settima posizione e portando la vettura italiana in zona punti con grande onore e rispettando gli oneri. La sua eccezionale performance ha catalizzato l’attenzione mediatica su di lui, ma età a parte,ha dimostrato una maturità e una determinazione sorprendenti, lasciando un segno indelebile nel mondo della Formula 1 con il suo. Nonostante Ollie abbia ancora un viso così angelico ed innocente, sotto quella maschera si nasconde un pilota già fatto, pronto a dimostrare il suo valore in qualunque ...