F1 | Leclerc e la difficoltà di guida nel GP d’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 12 marzo 2024) Gli ultimi due Gran Premi ci hanno regalato tante emozioni e tante sorprese, ma sembra che le cose non stiano andando per il verso giusto per, con non pocheallanel GPGrandi soddisfazioni per il giovane pilota olandese Max Verstappen, che nel Gran Premioè arrivato primo in qualifica, raggiungendo la tanto desiderata pole position. Allo stesso tempo c’è stato anche il giovane pilota britannico Oliver Bearman, che ha fatto un ottimo debutto in F1 sostituendo Carlos Sainz per la gara a causa di un problema di appendicite e arrivando in ottava posizione, appena dietro a Lewis Hamilton. Davvero degli ottimi risultati per entrambi, ma le cose non vanno altrettanto bene per Charles, che ...