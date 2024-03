Export | Istat | 2023 stazionario | balza al Sud +16 | 8% e cala al Nord

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 mar. (askanews) – Nell’nazionale in valore risultaed è sintesi di dinamiche territoriali molto differenziate: l’aumento delle esportazioni è marcato per il Sud (+16,8%) e più contenuto per il-ovest (+2,7%), mentre si registra una flessione per il-est (-1,0%) e il Centro (-3,4%) e una netta contrazione per le Isole (-21%). Lo rileva. Le regioni più dinamiche all’sono Campania (+28,9%), Molise (+21,1%),bria (+20,9%), Abruzzo (+13,6%), Piemonte (+9,1%), Toscana (+5,6%) e Basilicata (+5,5%); quelle che registrano le flessioni più ampie, Sardegna (-24,2%), Valle d’Aosta (-21,1%), Sicilia (-19,3%), Marche (-13,9%), Friuli-Venezia Giulia (-13,7%) e Lazio (-11,0%). Un impulso positivo, 1,5 ...