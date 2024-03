Ex Roma | Tiago Pinto | Roma è stata una grande sfida | Newcastle? Il mio futuro

(Di martedì 12 marzo 2024) Londra 12 marzo 2023 - Si è congedato dallaormai da un mese, ma non c'è dubbio che le sue decisioni, nel bene e nel male, hanno regalato delle stagioni emozionanti ai tifosi giallorossi. Oggiè disoccupato e si gode il sole dalla sua stanza di albergo in attesa di conoscere il proprio lavoro. Una pausa che ha permesso al dirigente portoghese di raccontare il proprio passato allaai colleghi inglesi del portale di iNews e anche i suoi piani per il. Ecco le sue parole "Quando ho lasciato la- ha raccontato- ci ho pensato molto e sentivo che era il momento giusto. Era la fine di un ciclo, ma quando ho preso la mia decisione, tutti quelli a me vicini hanno ...

Tiago Pinto torna a parlare dopo un lungo silenzio. Non è più il direttore sportivo della Roma, il suo contratto non è stato rinnovato. Dopo di lui è andato via anche Mourinho . O meglio, i Friedkin ... (ilnapolista)

L’ex general manager della Roma Tiago Pinto ha rilasciato una lunga intervista al sito INews: “Sentivo che era il momento giusto per lasciare la Roma . Ogni ciclo finisce. Il Newcastle è un club ... (sportface)

Le parole di Tiago Pinto , ex direttore sportivo della Roma, Sulla sua esperienza in giallorosso. I dettagli Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di INews della sua esperienza con ... (calcionews24)

Dall’Inter alla Roma: 10 milioni e sorpasso a destra | ASRL: Yukinari Sugawara (Lapresse) – AsRomalive.it In attesa di conoscere chi sarà l’erede di Tiago Pinto, a Trigoria stanno già monitorando diversi profili In questo settore del campo. Secondo quanto ...asromalive

Amar Dedic – La Serie: il terzino con il turbo che piace alla Roma: Amar Dedic, terzino destro del Salisburgo, è uno dei tanti gioielli messi in mostra dal club austriaco. Il bosniaco, classe 2002, si sta facendo notare in tutta Europa per le sue qualità, al punto da ...sportcafe24

Roma - L'ex Tiago Pinto: "Mourinho è esigente, lavorare con lui è impegnativo": Tiago Pinto è stato uno dei collaboratori più stretti di Josè Mourinho alla Roma. L'addio di entrambi nelle scorse settimane ha cambiato il volto alla squadra giallorossa, tuttavia il dirigente lusita ...napolimagazine