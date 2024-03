Ex Milan | Robinho in carcere La durata della pena

(Di martedì 12 marzo 2024), vi ricordate l’ex attaccante rossonero? Ecco oggi è nei guai e deve scontare 9 anni dicon l’accusa di stupro… Vi ricordate, attaccante brasiliano che vestì la maglia deltra le stagioni 2010 e 2013? Oggi è nei guai e il tribunale dio ha deciso che dovrà scontare 9 anni dicon l’accusa di stupro. Partiamo, però, dagli inizi.nasce in Brasile e matura una passione per il calcio fin da piccolo. Cresce nelle giovanili del Santos, squadra che ha lanciato la leggenda Pelé, e successivamente viene notato dagli osservatori del Real Madrid e ottiene un primo contratto nel 2005. Con la maglia dei Blancos disputa tre stagioni, prima di approdare in Premier League al Manchester City. Con il club inglese è ...

