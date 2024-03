Ex Milan | Cristian Brocchi sostituisce Sarri alla Lazio? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 12 marzo 2024) Tra i possibili nomi dei sostituti di Mauriziosulla panchina dellacompare anche quello dell’ex. La situazione Come un fulmine a ciel sereno Maurizioha rassegnato le dimissioni da allenatore della. Dopo il ko di ieri sera all’Olimpico contro l’Udinese (il quarto consecutivo tra campionato e Champions League), l’ex tecnico di Napoli e Juventus si dimesso. Tra i possibili sostituti, secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è anche il nome dell’ex. Tanto fermento in queste ore in casa biancoceleste. In attesa che il presidente della, Claudio Lotito, accetti le dimissioni rassegnate da, diversi sono i nomi ...