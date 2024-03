Ex Ilva | Aigi | “La ‘strada giusta’ del Ministro Urso non si incrocia con quella dell’indotto”

(Di martedì 12 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoPrendiamo atto delle dichiarazioni deldelle Imprese Adolfoil quale, riferendosi alla situazione di exha dichiarato: “ C’è un clima nuovo, siamo sulla strada giusta” anche se riteniamo che, la strada indicata dal, probabilmente, non sicondelle aziende. Tante le interlocuzioni avviate a tutti i livelli ma siamo ancora in attesa della convocazione di un tavolo tecnico con il Governo al fine di poter risolvere l’intricata questione legata ai crediti pregressi. Non solo non abbiamo notizie al riguardo, ma non sono nemmeno state adottate misure che possano congelare tutti gli adempimenti utili al fine della certificazione della regolarità fiscale e contributiva. Nonché la regolarizzazione ...

Aigi , che raggruppa quattro quinti delle Aziende dell’ indotto Acciaierie d’Italia, dà un’informazione importante per quelle imprese. Il decreto del Consiglio dei ministri, pubblicato venerdì in ... (noinotizie)

Aigi , che raggruppa quattro quinti delle Aziende dell’ indotto Acciaierie d’Italia, dà un’informazione importante per quelle imprese. Il decreto del Consiglio dei ministri, pubblicato venerdì in ... (noinotizie)

Aigi , che raggruppa quattro quinti delle Aziende dell’ indotto Acciaierie d’Italia, dà un’informazione importante per quelle imprese. Il decreto del Consiglio dei ministri, pubblicato venerdì in ... (noinotizie)

In attesa di conoscere il destino di Acciaierie d’Italia, le aziende dell’indotto Aigi continuano la loro protesta che si traduce nel presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento siderurgico ... (tarantinitime)

Dopo settimane di presidio da oggi il presidio non c’è davanti al siderurgico di Taranto. Almeno non c’è per le imprese dell’ indotto aderenti ad Aigi . Non c’è neppure il lavoro però, perché mancano ... (noinotizie)

Ex Ilva, Aigi: “Mancato ristoro dei crediti, da lunedì stop mantenimento e urgenze impianti”: Aigi annuncia che se entro il 6 marzo non ci dovessero essere risultanze differenti, verranno avviate le procedure di licenziamento collettivo ...liguria.bizjournal

Ex-Ilva, ora lo spettro si chiama Inps: da pagare contributi e Iva entro il 16: Le aziende appaltatrici dell'Ex Ilva sono in stallo dall'ormai lontano 19 gennaio: non c'è una chiara programmazione delle attività ...affaritaliani

Ex Ilva, indotto, situazione molto grave dopo due mesi di fermo: Non era mai accaduto". Lo dichiara Aigi, l'associazione delle imprese, a proposito dell'indotto che ruota attorno ad Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva. "Le aziende sono ferme - dice Aigi - perché non ...informazione