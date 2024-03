Ex dirigente si licenzia e diventa eremita. Farà rivivere l'abbazia di San Benedetto

(Di martedì 12 marzo 2024) Assisi, 12 marzo 2024 –di San, sulla costa boschiva del monte Subasio, a pochi chilometri da Assisi, tornerà a vivere. Chiusa dopo il terremoto del 1997, dopo i lavori di ristrutturazione che ne sono seguiti, l’antichissima abbazia (risale al XI secolo, figura nell’affresco di Giotto "Il dono del mantello, nella Basilica superiore di San Francesco), di proprietà dei benedettini San Pietro di Assisi ma in gestione delle monache del monastero benedettino Sant’Anna di Bastia Umbra, sarà di nuovo accessibile ai visitatori entro questo mese: il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, sarà affidata a un nuovo custode, Alberto Cisco, 53 anni, architetto, bolognese ma originario di Vicenza, prima insegnante poipubblico per 14 anni, un lavoro che ha lasciato. Vivrà insieme a Birba, il suo cane, e a Macchia, il suo ...

