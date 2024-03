Eventi a Bologna di martedì 12 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024), 12- Non sapete cosa fare oggi a? Ecco alcuni consigli sugli appuntamenti da seguire in giornata. Dalle 16 alle 19, al Centro interculturale Zonarelli, è previsto l'incontro e pratica con Ambra Senatore, all’interno di Hey Woman progetto per sostenere e valorizzare la creazione artistica femminile. Alle 18, Cubo in Torre Unipol ospita Affinità - divergenze fra il geografo Farinelli e noi, dialogo con il professore Franco Farinelli, condotto da Claudio Musso, Stefano Non e Sergio Giusti. Alle 18.30, al Mast, ultimo appuntamento del ciclo di incontri nell’ambito di Vertigo - Scenarios of Rapid Changes: Paulien Oltheten è in dialogo con Francesco Spampinato. Sempre alle 18.30, alla Coop Ambasciatori, Sara Rattaro presenta il suo libro Io sono Marie Curie, in compagnia di Giorgia Negrini. ...