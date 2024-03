Eurovision Song Contest 2024 | due importanti novità in arrivo | ecco quali

(Di martedì 12 marzo 2024) Mancano ormai due mesi all’inizio dell’, che si terrà a Malmo, in Svezia. Come di consueto, l’Italia, insieme a Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e al Paese ospitante, sono già classificati per la fase finale dello spettacolo musicale che coinvolge tutti i maggiori stati. Per la prima volta, però, il regolamento dell’Euvision ha introdotto due: la prima riguarda proprio i Paesi già in finale, che per la prima volta avranno la possibilità di esibirsi in diretta anche nel corso della semifinale, mentre in passato accadeva che durante le due semifinali venissero mostrati solo dei filmati dalle prove registrate in precedenza. Nella prima semifinale di martedì 7 maggio, quindi, si esibiranno i rappresentanti di Germania, Svezia e Regno ...

