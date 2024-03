Europee | Baldino M5S | ‘Salvini disperato attacca Bruxelles ma ci va a braccetto’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – "Intorno a noi sta scoppiando la terza guerra mondiale, è necessario chiedersi dove vogliamo andare come Paese che si inserisce all?interno dell?Unione Europea. A tal proposito le dichiarazioni di Salvini ci dicono che è a un livello tale di disperazione da dover rispolverare i vecchi slogan come 'prima gli italiani' o 'meno Europa', oppure aggrapparsi ai Vannacci. Tutto questo mentre il suo ministro Giorgetti fino a pochi giorni fa andava a braccetto cone approvava il patto di stabilità e crescita che penalizzerà il Paese e ci dice esattamente dove l?Europa non deve andare". Così Vittoria, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, ospite della trasmissione 'L?Aria che Tira' su La7.