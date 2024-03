Etichettatura e Codice del Consumo | negozi a lezione da Finanza | Carabinieri e Camera di Commercio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024) Una maggior trasparenza nelpassa anche attraverso la piena conoscenza delle normative, così da tutelare esercenti e consumatori. Una consapevolezza, questa, che ha spinto tanti commercianti a raccogliere l’invito di Confesercenti Bergamo al convegno “del” andato in scena lunedì 11 marzo allo Spazio Hub di Piazza Garibaldi, a Treviglio. Nessuna sedia libera per una serata nata dalla necessità di dare informazioni su una normativa che è stata recente oggetto di controlli fra i commercianti della città, e che puntava a offrire ai partecipanti una panoramica generale sulle informazioni minime che il commerciante è tenuto a fornire al consumatore. Obiettivo pienamente riuscito grazie alla presenza di esperti che hanno illustrato ai partecipanti le diverse normative in materia, ...