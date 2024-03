Estorsioni a Caivano | 14 arresti dei carabinieri

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattordici persone, ritenute appartenenti alla criminalità organizzata di, in provincia di Napoli, sono state arrestate all’alba di oggi daidel Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna. Il gip di Napoli, si richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso 13 custodie cautelari in carcere e una ai domiciliari. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione di tipo mafioso, estorsione e tentata estorsione, delitti aggravati dal metodo mafioso. Al centro delle indagini le richieste di “pizzo” del clan Angelino ai danni di imprenditori e commercianti ae nei territori limitrofi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Caivano, Estorsioni ad imprenditori e commercianti per conto del clan Angelino: 14 arresti: Al termine delle indagini, in 13 sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari ...ilmeridianonews

Blitz anticamorra a Caivano, 14 arresti nel clan Angelino: Importante operazione contro la criminalità organizzata nel difficile territorio di Caivano in provincia di Napoli, zona tristemente nota per gli stupri nel Parco Verde nei confronti di due ragazzine ...tg.la7

Colpo alla criminalità organizzata: operazione a Caivano smantella il Clan Angelino con 14 Arresti: Sotto la morsa della legge: un'azione decisiva dei carabinieri porta alla cattura di membri chiave dell'organizzazione mafiosa. NAPOLI - In un incisivo intervento delle forze dell'ordine, la lotta all ...infooggi