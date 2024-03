Esposizione con le banche | Moncaro | i prossimi 5 anni di fuoco Botta da 2 milioni l?anno per rientrare del debito

Si nascondevano all’interno di frigoriferi in esposizione , svuotandoli dalle mensole, e poi attendevano il momento opportuno per rubare cellulari e altri prodotti: è uno degli stratagemmi usati da ... (gazzettadelsud)

ROMA – Il 4 marzo ricorre la Giornata mondiale dell’obesità e del sovrappeso. In questa occasione, nella Galleria dei Presidenti della Camera dei Deputati viene allestita la mostra “Chiave di Svolta ... (lopinionista)

Nuove rivelazioni sulla morte di Navalny , stavolta dal Times , il quale ha rivelato come il dissidente russo sia stato "Ucciso con un pugno al cuore , una Tecnica degli agenti delle forze speciali ... (ilgiornaleditalia)

Comunicato Stampa – Angela Tretola Oltre quaranta espositori già in corsa per portare in mostra novità sulla produzione di miele e sulle attrezzature ma anche sul mondo della sostenibilità e della ... (fremondoweb)