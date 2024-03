Esonero D’Aversa | l’ex tecnico del Lecce in una TOP 10 negativa Ecco quale

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024)il record registrato daldel. E’ uno degli allenatori più cacciati nella storia della Serie A L’dista facendo molto parlare di sé, edelha scritto un record negativo in Serie A: compromettendo di fatto una situazione già delicata di suo vista la testata data. Come riportato da Trasfermarkt,è nella TOP 10 degli allenatori più volte cacciati nel XXI secolo in Serie. Ultimoa Parma nel 2020, ad un solo sollevamento dall’incarico dall’attuale allenatore del Milan Stefano Pioli, al primo posto rimane invece Marco Giampaolo, a quota 8 esoneri.