Eric Carmen | addio alla voce di Dirty Dancing VIDEO

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Chi non ha sognato sulle note di Hungry eyes? Tutt’ora è una delle canzoni della colonna sonora di un film intramontabile, di quelcapace di fare schizzare alle stelle i dati auditel ogni volta che viene riproposto in televisione. Un altro pezzo della storia della pellicola di successo se ne va:. Aveva 74 anni ladei Raspberries e interprete di successi internazionali. l triste annuncio è arrivato dmoglie Amy, che ha dato la notizia sul sito ufficiale del cantautore. L’artista si è spento durante la notte nel weekend, e la moglie chiede a tutto il pubblico di rispettare il dolore e la privacy della famiglia....

È Morto il cantautore Eric Carmen , all’età di 74 anni . La star am Eric ana era diventata famosa con il gruppo dei Raspberries, per poi affermarsi come artista solista con brani di successo tra cui il ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – E’ Morto a 74 anni il cantautore Eric Carmen , noto per i successi ‘Hungry Eyes’ e ‘All By myself’ . Ad annunciarlo è sua moglie sul sito ufficiale del cantante. La star am Eric ana era ... (seriea24)

Il musicista e cantante, molto popolare negli anni Ottanta, aveva 74 anni. Ad annunciare la morte è stata la moglie Amy: Si è spento all'età di 74 anni Eric Carmen, un musicista, compositore e cantante che è stato molto popolare negli anni Ottanta. Forse il suo nome e il suo volto non diranno molto, ma la sua voce e le ...gazzetta

Loredana Bertè colpita da malore, lo stesso concerto annullato per la seconda volta. Le proteste: «Tutto finto, non torniamo più»: (Adnkronos) – E’ morto a 74 anni il cantautore Eric Carmen, noto per i successi ‘Hungry Eyes’ e ‘All By Myself’. Ad annunciarlo è sua moglie sul sito… Leggi ...informazione

Morto Eric Carmen, sue "All by myself" e "Hungry Eyes" di Dirty Dancing: Di: Adnkronos, foto Instagram Eric Carmen E' morto a 74 anni il cantautore Eric Carmen, noto per i successi 'Hungry Eyes' e 'All By Myself'. Ad annunciarlo è sua moglie sul sito ufficiale del cantante ...sardegnalive