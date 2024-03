Eric Carmen | addio alla voce di “All by myself”

(Di martedì 12 marzo 2024) Si è spentocantante conosciuto per brani come la superhit All By: l’artista di Cleveland aveva 74 anni., il successo L’annuncio arriva dmoglie Amy direttamente sul sito ufficiale del cantautore: “È con profonda tristezza che condividiamo la straziante notizia della morte di. Il nostro dolce, amorevole e talentuosoè venuto a mancare nel sonno, al termine del weekend…Gli ha dato grande gioia sapere che per decenni la sua musica ha toccato tanta gente e sarà la sua eredità duratura…Love Is All That Matters…Faithful and Forever” Nato nel 1949 in Ohio, con i Rasperries suo primo gruppo ha pubblicato sei album, tra questi l’hit Go All The Way che vendette più di un milione e ...

