Eredivisie | il campionato dove il secondo tempo non cambia nulla

(Di martedì 12 marzo 2024) Tutti i numeri e le statistiche sull’olandese dominato dal Psv in questa stagione. I dettagli Inle posizioni di vertice sono cristallizzate da un po’ di, con distacchi anche sensibili. Merito o colpa, a seconda dei punti di osservazione, del grande ritmo imposto dal Psv, che è andato in fuga molto presto e non avendo mai perso ha fatto il vuoto, finendo per sgranare il gruppo. Attualmente la classifica recita: Psv 69; Feyenoord 59; Twente 53; Az Alkmaar 46; Ajax 40. La cosa incredibile è che, a differenza di quanto succede altrove, è che questi valori sono già con le stesso posizioni maturati nei primi tempi di gioco. Ecco l’ordine e le distanze: Psv 59; Feyenoord 49 (stesso distacco!); Twente 48 (idem come i Rotterdammers); Az Alkmaar 45 (guadagna un solo punto nella ...

