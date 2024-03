Epatocarcinoma, Scartozzi (UniCa): "Con immunoterapia vivo 1 paziente su 4 a 4 anni": Per Scartozzi "ci sarà decisamente un cambio di rotta molto rilevante in entrambe le patologie, sia per l'Epatocarcinoma sia per il colangiocarcinoma", tumore delle vie biliari. "Sono due neoplasie ...notizie.tiscali

Tumori, ok Aifa a immunoterapia in prima linea per 2 neoplasie del fegato: Secondo gli studi, durvalumab migliora la sopravvivenza in pazienti con Epatocarcinoma e cancro delle vie biliari in stadio avanzato ...adnkronos

Epatocarcinoma e tumore delle vie biliari: ok dell’AIFA a durvalumab di AstraZeneca: L’immunoterapia con durvalumab in prima linea migliora la sopravvivenza delle due forme più frequenti di tumore primitivo del fegato: il carcinoma epatocellulare, che ha origine dagli epatociti, e il ...milanofinanza