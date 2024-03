(Di martedì 12 marzo 2024) Non è un’aria serena quella che si respira a San. E la conferma è arrivata nel partecipatissimo incontro di ieri tra lae i residenti nell’in piazza della Costituzione. Tanti i temi in ballo: dalle infrastrutture ai cantieri e ai problemi abitativi, fino all’utilizzo dell’stesso e la questione della nascente comunità energetica rinnovabile, iniziativa portata avanti dal Comitato Siena 2 che potrebbe provvedere all’approvvigionamento energetico di 500 famiglie. Proprio sul tema sono emerse le prime criticità, con la richiesta di una collaborazione con il Comune e la possibilità di utilizzo di suolo e strutture pubbliche per la realizzazione di impianti utili a produrre parte dei kilowatt necessari, richiesta respinta dall’amministrazione. "Mi sono incontrata un paio di volte con ...

Energia, Auditorium e parcheggi. La Giunta in ascolto a San Miniato: Non è un’aria serena quella che si respira a San Miniato. E la conferma è arrivata nel partecipatissimo incontro di ieri tra la giunta e i residenti nell’Auditorium in piazza della Costituzione. Tanti ...msn

Comunità energetiche al via nel Thienese: 11 Comuni coinvolti, invito aperto a tutti: I Comuni di Thiene, Caltrano, Carrè, Chiuppano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Sarcedo, Salcedo, Zanè e Zugliano lanciano il progetto di ...ecovicentino

“Avanti per Campi”! Fina presenta la sua squadra: “Un impegno che si rinnova per la nostra città”: CAMPI - È “Avanti per Campi” il nome scelto dalla squadra di Alfredo Fina per le prossime amministrative di giugno. Un invito a continuare il lavoro svolto ...corrieresalentino