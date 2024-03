Enel cede ad A2A un pezzo di rete per 1 | 2 miliardi | la decarbonizzazione resta sullo sfondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Qualche giorno fa a sorpresa il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando del futuro di A2A, la multiutility di cui Palazzo Marino detiene il 25% delle azioni, l’altro 25% è in mano al Comune di Brescia e il rimanente a due fondi d’investimento, aveva detto che “più che vendere, se A2A individuasse opzioni di crescita per il bene dell’azienda stessa e del Paese, io non sarei contrario a una diluizione della nostra quota”. Non più tardi di un mese fa la sindaca di Brescia Laura Castellettistesso argomento aveva detto: “La vendita di azioni A2A non è all’ordine del giorno, da Milano non ci è stato chiesto nessun confronto su questo tema”. Milano e Brescia nel 2023 hanno incassato dividendi per 70,8 milioni di euro a testa grazie alla “rendita” di A2A, mentre altri 140 milioni sono andati all’altro 49,9% in mano ai fondi d’investimento internazionali. Da tempo ...