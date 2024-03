Endless Love | anticipazioni 13 marzo | Galip ricatta i genitori di Nihan

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 12 marzo 2024)13, padre di Emir, sostiene il figlio, e cerca di frapporsi trae Kemal, usando idi lei. Come si comporteranno i due? Nella puntata di domani vedremo anche Ozan, fratello gemello della protagonista della soap, il quale vivrà un momento di difficoltà. Prima però, scopriamo com’è andata la “partenza” di “” ieri in termini di ascolti.: in quanti l’hanno seguito? La storia d’amore trae Kemal ha fatto un esordio col botto (in effetti si è dimostrata subito avvincente!): 2.687.000 spettatori con il 21.52% di share. Ascolti addirittura più altri di quelli registrati dalla soap turca che è andata a ...