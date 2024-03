Emma | “Il problema del sistema è che vogliono arrivare tutti primi subito | ci vorrebbe un’educazione al fallimento perché serve per capire come crescere”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Reduce dal Festival di Sanremo con “Apnea” (disco d’oro),è stata ospite della prima puntata di Radio2 Live Unplugged con Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio2. La cantautrice ha posto l’accento sul tema degli alti e bassi di una carriera e disia importante avere le spalle forti per reggere l’urto e le delusioni. “Prima di essere artisti siamo persone e io non mi sono mai nascosta, – ha affermato– anche quando le cose non stavano andando per niente bene per farai ragazzi che a volte le cose non vannoce le immaginiamo. Questo non ci deve far perdere di vista la nostra strada, semplicemente non ha girato bene la ruota. La vita è piena di rischi ma anche di avventure incredibili da vivere. Ildelè che adesso ...