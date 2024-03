Emesso un francobollo commemorativo di Franco Basaglia nel centenario della nascita

(Di martedì 12 marzo 2024) ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 11 marzo 2024, è statodal Ministero delle Imprese e del Made in Italy undi, nel, relativo al valoretariffa B pari a 1,25 €. Tiratura: duecenticinquantamilaventi esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Emanuela L’Abate. La vignetta raffigura un ritratto di, autorevole psichiatra e neurologo italiano del XX secolo. Completano il ...

